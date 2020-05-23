2020/05/23 | 23:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، شفاء 17 مصابا بفيروس كورونا المستجدCOVID-19 بعد تلقيهم العلاج والرعاية الطبية.

وجاء في بيان لاعلام المديرية ورد لشفق نيوز، انه بعد بقائهم لمدة عشرة ايام في المستشفى وتلقيهم العلاج، غادر 17 مصابا بفيروس كورونا المستشفى وعادوا الى منازلهم وحياتهم الاعتيادية.

وطالب البيان المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية من اجل حياة صحية وبعيدا عن الاصابة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء 17 مصابا بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء 17 مصابا بفيروس كورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).