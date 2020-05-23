كوردستان تسجل 15 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/23 | 23:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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