خلية الأزمة في نينوى تفرض حظر التجوال الشامل في المحافظة

2020/05/23 | 23:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى قررت خلية الازمة في محافظة نينوى اليوم 2020/5/23 التماشي مع قرار خلية الازمة الصحية المركزية وفرض حظر التجوال الشامل طيلة ايام عيد الفطر باستثناء حركة الفلاحين والياتهم ومايتعلق بالحصاد ونقل الحبوب وعجلات الوقود والحالات الطارئة.

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