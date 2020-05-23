مكتب الصدر يحدد اول ايام عيد الفطر

2020/05/23 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب الشهيد الصدر، اليوم السبت، أن غداً الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المكتب في بيان مقتضب، إن "مكتب السيد الشهيد الصدر "قدس سره" يعلن غداً الاحد أول ايام عيد الفطر المبارك".



قبل ذلك، أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك يكون يوم غد الاحد متمماً لشهر رمضان.





بغداد اليوم- خاص

كشف مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي، السبت (23 أيار 2020)، عن امكانية اعادة قرار الحظر الشامل بعد عطلة العيد، مبينا أن هذا الامر مقترن بعدد الاصابات التي تسجلها الفرق الصحية بالبلاد.

وقال الحلفي في حد

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت لجنة الخبراء والمستشارين، في وزارة الصحة والبيئة، السبت (23 أيار 2020) الأسباب المباشرة وراء ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت قناة العراقية الرسمية، عن اللجنة قولها إن "مضاعفة الفحوصات الميدانية رفعت أرقام

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم السبت، ان يوم غد الاحد متتماً لشهر رمضان، وبذلك يكون بعد غد الاثنين اول ايام عيد الفطر.

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره مكتب السيستاني انه " قد تمّ التحرّي عن هلال

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