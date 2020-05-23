امانة بغداد تعلن نصب 281 علامة ولافتة مرورية

2020/05/23 | 23:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن نصب وتثبيت 281 لافتة وعلامة مرورية وارشادية تنوعت بين اللافتات الجسرية والقياسية وغيرها من العلامات خلال المدة الماضية.وقالت الامانة في بيان، ، ان” الدائرة قامت ايضاً بتاثيث عدد من الطرق السريعة كالطريق السريع صلاح الدين ( سريع الشعلة ) والطريق السريع بغداد-بعقوبة بالاضافة الى عدد من المجسرات كمجسر بيروت وحمورابي والغدير […]

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