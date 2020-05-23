كيف سيكون عالم ما بعد كورونا ؟ - ماهر الشريف

2020/05/23 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف سؤال يشغل بال السياسيين والمحللين اليوم، الذين يجمعون على أن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، الذي أصاب نحو خمسة ملايين إنسان وأودى بحياة أكثر من 310000 إنسان إلى الآن على امتداد المعمورة، وتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة، لا بد وأن تكون له تداعيات على الصعد كافة، لعلها تجعل عالم ما بعد كورونا مختلفاً عن العالم الذي عرفناه قبله.فهل سيكون عالم ما بعد كورونا أكثر تضامناً على الصعيد الإنساني، ......





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