الأعياد وثقافة المحبة.. - سيمون خوري

2020/05/23 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيمون_خوري ثقافة المحبة والأعياد سيمون خوري:كل عام وانتم بخير، وعيد فطر سعيد، وقيامة مجيدة ..الخ إختصرنا علاقاتنا الإجتماعية وتواصلنا بعبارات، حلت محل الزيارات التي كان متعارف عليها سابقاً.



إختفى ساعي البريد ولن يعد يطرق الباب حتى لمرة واحدة .



وإختفت لهفة الأهل لحضور أبنائهم .



فرضت التكنولوجيا حضور شرطيها الإلكتروني ؟،وهكذا إحتلت الرسائل النصية عبر جهاز الموبايل مكان الصدارة في علاقانتا .



وكفانا ......





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