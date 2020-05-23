العودة من الحجر واستئناف النشاط : فلتكن نضالاتنا سداً منيعاً بوجه أرباحهم، بقلم العاضي (كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة) - المناضل-ة

2020/05/23 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة سقط أولى ضحايا فيروس كوفيد ـ 19 شهر مارس ليبدأ انتشاره التدريجي في صفوف الطبقة العاملة.



وجد العمال ـ ات والكادحين أنفسهم عزل في مواجهة "الجائحة".



إن سياسات التقويم الهيكلي التقشفية المفروضة بالقمع لم تُبق سوى على النزر اليسير من كل شيء: صحة وتعليم وشغل وسكن لائق ...، بالمقابل وهبت لبورجوازية متعطشة للربح السريع (امتيازات شتى، نذكر منها: تسهيلات ضريبية، دعم عمومي، تفويتات شبه مجانية، وخوصصة...).



وا ......





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