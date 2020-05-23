2020/05/23 | 23:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة، الأب الروحي للديانة الأيزيدية يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايزيدي 24 الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 23:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايزيدي 24.

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