في اميركا ..حلاق مصاب بكورونا يصيب عشرات الزبائن بالفيروس

2020/05/23 | 23:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعة عرض مصفف شعر في ولاية ميزوري الأميركية، 91 شخصا من زبائنه وزملائه لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال كلاي غودارد، مسؤول حكومي بمقاطعة سبيرنغفيلد-غرين، إن 84 زبونا قد تعرضوا لخطر الإصابة بكورونا بعدما ذهبوا إلى متجر حلاقة يدعى "غريب كليبس"، حيث كان حلاق أصيب بكورونا، وقد بدت عليه الأعراض.وليس واضحا حتى الآن، متى أصيب الحلاق بكورونا، لكن يعتقد أنه أصيب به أثناء سفره في وقت سابق، وفقا لتقرير شبكة "سي إن إن" الأميركية .وقد بدأ العامل في العودة لمزاولة مهنته منذ 12 مايو الماضي حيث استمر في العمل مريضا لمدة ثمانية أيام، وذلك بعدما تم السماح للحلاقين وصالونات الشعر بفتح متاجرهم مجددا، تحت إجراءات احترازية.وقال بيان لوزارة الصحة الأميركية إن الزبائن والشخص المصاب، كانوا يرتدون أقنعة وجه أثناء الحلاقة، وسيتم إخضاعهم لاختبارات كورونا للكشف عما إذا كان قد أصيب أحدهم.ولم تكشف الوزارة عن حالة العامل المصاب حتى الآن، إلا أنها وضعت جدول زمني للأماكن التي زارها، بما في ذلك متاجر البقالة، والألبان، والصيدليات.وحث المسؤولين الأشخاص الذين ارتادوا إلى نفس الأماكن، على الانتباه لأعراض فيروس كورونا إذا ظهرت على أحدهم.يذكر أنه توفي نحو 96 ألف شخص داخل الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد، فيما أصيب نحو 1.6 مليون شخص حتى السبت، بحسب جامعة هوبكنز الأميركية.

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