الصادقون النيابية: البرلمان ماض باتجاه اقامة شكوى وتجريم النظام السعودي

2020/05/23 | 23:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم إلى أن البرلمان ماض باتجاه اقامة شكوى وتجريم النظام السعودي.وقال سالم في حديث لقناة “العهد” : “سلطات آل سعود كانوا ولا زالوا تمول الإرهاب في العراق والمنطقة” مستدركا “يجب ان يكون لحكومة الكاظمي موقف حازم تجاه السلطات السعودية”.واضاف ان “البرلمان ماض باتجاه اقامة شكوى وتجريم النظام […]

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