2020/05/23 | 23:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، اليوم السبت ، عن موعد الرحلة الاستثنائية التي ستنفذها احدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى العاصمة الايرانية طهران يوم غد الاحد عبر رحلتها المرقمة IA111 والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين بعد مناشداتهم الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. تسيير رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في طهران) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً.. تسيير رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).