بخلاف السيستاني.. الصدر يعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

2020/05/23 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مكتب محمد صادق الصدر، السبت، أن غداً الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر.

وقال المكتب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يعلن "رؤية هلال شهر شوال، وان يوم غد الاحد اول ايام عيد الفطر المبارك".

وكان مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني قد أعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال ما يعني أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر.

وبذلك، سيحتفل قسم من شيعة العراق غداً الأحد بأول أيام العيد مع السنة وإقليم كوردستان.

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