المالية النيابية: ما يستقطع من رواتب الموظفين سيذهب إلى مشاريع وهمية

2020/05/23 | 23:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن ما يستقطع من رواتب الموظفين سيذهب إلى مشاريع وهمية وقال كوجر في حديث لقناة “العهد” أن “الحلول للازمة الاقتصادية في البلاد موجودة لكن مافيات الفساد يشكلون أكبر عائق امام الحكومة” مبينا أن “الموظف هو الحلقة الأضعف التي تلجأ اليه الحكومة لحل أزمتها الاقتصادية”.واضاف “على الكاظمي اجراء […]

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