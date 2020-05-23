تربية كردستان تصدر قرار بشأن العام الدراسي الحالي

2020/05/23 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

اصدرت وازارة التربية في اقليم كردستان، السبت، قرار جديدا بشأن العام الدراسي الحالي.

وقالت تربية كردستان في بيان، انها "قررت اعتبار العام الحالي سنة عبور من الصف الاول الى الثالث متوسط".

واضافت، انه "من الصف الرابع والخامس الاعدادي والدراسات المهنية والاسلامية الاعتماد على درجات الكورس، أما الصف السادس الاعدادي تبدأ امتحاناتهم يوم 1 حزيران المقبل".

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب الشهيد الصدر، اليوم السبت، أن غداً الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المكتب في بيان مقتضب، إن "مكتب السيد الشهيد الصدر "قدس سره" يعلن غداً الاحد أول ايام عيد الفطر المبارك".





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بغداد اليوم- خاص

كشف مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي، السبت (23 أيار 2020)، عن امكانية اعادة قرار الحظر الشامل بعد عطلة العيد، مبينا أن هذا الامر مقترن بعدد الاصابات التي تسجلها الفرق الصحية بالبلاد.

وقال الحلفي في حد

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت لجنة الخبراء والمستشارين، في وزارة الصحة والبيئة، السبت (23 أيار 2020) الأسباب المباشرة وراء ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت قناة العراقية الرسمية، عن اللجنة قولها إن "مضاعفة الفحوصات الميدانية رفعت أرقام

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