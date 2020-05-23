الكاظمي يهنئ بالعيد ويؤكد اهمية اجتياز التحديات بالتكاتف والتعاون

2020/05/23 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بمناسبة حلول عيد الفطر، فيما اكد اهمية اجتياز التحديات بالتكاتف والتعاون.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، "أطيب التهاني لشعبنا الكريم بعيد الفطر المبارك، وتحية اعتزاز لصبر كل عراقي وعراقية، قبلاتٌ لأطفالنا ونحن نسأل الله التوفيق بأن نعبّدَ أمامهم طريق المستقبل".

وأكد على ان "نجتاز التحديات بالتكاتف والتعاون معاً نحو مستقبل زاهر.



حفظكم العليّ القدير وحفظ العراق بكم سالماً، سيّداً، عزيزاً".

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تطوير العلاقات بين البلدين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "الرئيس صالح اجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي،

بغداد اليوم - متابعة

أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، السبت، أن السعودية تقف مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام.

وقال بن سلمان في تغريدة له على تويتر، "‏نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعي

بغداد اليوم-بغداد

يقترب موعد انطلاق حوارات هي الأولى من نوعها، بين العراق والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة من العراق في عام 2011، والتي من المقرر اجراؤها، في منتصف الشهر القادم، وفيما وّصِفت بـ"المهمة جدا"، بما يتعلق بدورها في

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