صحة الرصافة....من هذه المناطق تم تسجيل 179 اصابة بفيروس كورونا اليوم

2020/05/23 | 23:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /سكاي برس

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 179 اصابة جدية بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد 113 منها في مدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي الى 1159 اصابة.

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اليوم 179 اصابة جديدة بفيروس كورونا غالبيتها شخصت خلال حملات الرصد المي...

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