الكاظمي يهنئ الشعب العراقي بحلول عيد الفطر المبارك

2020/05/24 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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