سوريا – إعادة فتح الطريق الدولي M4 بين كوباني وتل تمر بحماية روسية

2020/05/24 | 00:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يتم افتتاح الطريق الدولي M4 أمام حركة السيارات، بالتوجه من بلدة #تل_تمر إلى بلدة #عين_عيسى، ثاني أيام عيد الفطر، بحماية #القوات_الروسية.وبحسب وسائل إعلام محلية، «أكد الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر…

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