2020/05/24 | 00:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ أربيل بعد وصول آخر تقرير صحي من قبل وزارة الصحة، أعلن وزير تربية حكومة إقليم كردستان عن عدد من القرارات بشأن العام الدراسي الحالي.بحسب تصريح “آلان حما سعيد” وزير تربية الإقليم، من الصف الأول الإبتدائي إلى الصف الثالث الأساس، سيكون لهم تقييم فقط ولن يمتحنون وسيتم احتسباهم ناجحين في هذا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم يطبق نظام المركز بخصوص العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم يطبق نظام المركز بخصوص العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).