دعوات لتنظيم عمل الحكومات المحلية بعد إلغاء مجالس المحافظات

2020/05/24 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي، جدية الحكومة في صرف المستحقات التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية، وفيما اشار رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض الى ان قرار الغاء مجالس المحافظات اربك عمل الحكومات المحلية، دعا النائب حسين العقابي الى ضرورة تنظيم عمل الحكومات المحلية بعد الغاء مجالس المحافظات.

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