خلال تهنئته بالعيد.. الكعبي يدعو إلى التعاون لتجاوز أزمة كورونا

2020/05/24 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأحد، الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما دعا إلى التعاون مع الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية لتجاوز أزمة كورونا.

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