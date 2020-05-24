جرحى من عائلة واحدة بهجوم بقنبلة يدوية استهدف منزلا شمالي بغداد

2020/05/24 | 01:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ القى مجهولون قنبلة يديوية على منزل في منطقة الحسينية شمالي العاصمة العراقية بغداد مما ادى الى سقوط جرحى في صفوف سكنته، بحسب ما افاد به مصدر امني مسؤول اليوم الاحد.

وأبلغ المصدر شفق نيوز، بأن مجموعة مسلحة القت قنبلة يدوية تسمى محليا "رمانة" على منزل في منطقة الحسينية شمالي بغداد.

واضاف المصدر ان انفجار القنبلة اسفر عن اصابة خمسة اشخاص من عائلة واحدة بينما لاذت المجموعة بالفرار الى جهة مجهولة.

في هذه الاثناء قال شهود عيان ان انفجارا قويا هز مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق قرب جسر الزيتون.

وتابع الشهود ان الانفجار ناجم عن عبوة استهدفت محلا لبيع الاصباغ بالقرب من الوقف الشيعي بالناصرية.

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