الشهيد الشيوعي البطل دهش علوان دهش - كريم الزكي

2020/05/24 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كريم_الزكي دهـش أبن مدينة تطل على نهر ديالى وتنضوي تحت أشجار البرتقال والرمان والتمر , هذه هي بهرز التي أنجبت أبنها الخالد دهـش .



هذا الابن البار تشهد له كل بيوت بهرز وكنعان من أهله وعشيرته , بإخلاصه وشرفه وشجاعته وأيمانه بقضية شعبه ووطنه .



حتى الذين كانوا يراقبونه من أجهزة السلطة الفاشية , كانوا يحسبون له ألف حساب وعندما كان يذهب لزيارة الأقارب في السنية أو كنعان , كانت منظمة البعث الفاشي يصيبها الهلع , ......





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