محيي إسماعيل: ذهبت للمستشفى بعد مقلب رامز

2020/05/24 | 02:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الفنان المصري محيي إسماعيل، عن سعادته بالمشاركة في مقلب رامز جلال ببرنامجه “رامز مجنون رسمي”، مشيرًا إلى أن الحلقة كانت رائعة.وقال محيي: “أنا الحمدلله زي العفريت، وكنت مبسوط بالحلقة، والقرآن الشريف مكنتش أعرف المقلب ولا إن في رامز، الاتفاق كان مع أروى فقط واتفاجئت بوجود رامز”.وأضاف: “اللي حصل كان مفاجأة معرفهاش، […]

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