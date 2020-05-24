إعلامية كويتية تسخر من محمد رمضان

2020/05/24 | 02:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخرت الإعلامية الكويتية من الفنان المصري محمد رمضان، بعد أن حظرها على حسابه الشخصي في إنستغرام، بعد أن سخرت من والده، ومهاجمتها له بعد أن عن كشف محبته للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.وقالت العيدان: “والله يا جماعة البرنس النمبر مليون، محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه ياويح قلبي الصراحة راح أموت وانتحر وأطير النومه […]

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