بالصور… إنفجار عبوة محلية الصنع وسط الناصريةالعهد

2020/05/24 | 02:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيوز – ذي قار أفاد مراسل، العهد نيوز في ذي قار، اليوم الاحد، بأن عبوة محلية الصنع قد إنفجرت أمام محل للأصباغ في محلة الإدارة المحلية وسط الناصرية.وقال المراسل، بأن “الإنفجار قد خلف أضرارا مادية في المباني القريبة ومنها محل الأصباغ، دون تسجيل أي إصابات بشرية”.

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