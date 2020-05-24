الشيخ جمال الضاري يشيد بدور علماء المجمع الفقهي في توحيد كلمة الصف ونبذ الطائفية

2020/05/24 | 02:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري زيارة إلى المجمع الفقهي العراقي في جامع الإمام الاعظم ابي حنيفة النعمان.

وقدم الضاري التهنئة لجميع العراقيين بعيد الفطر المبارك، مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه علماء المجمع الفقهي بتوحيد كلمة الصف ونبذ الطائفية، مشيرا إلى ان الحكومة ملزمة بإعادة النازحين لمناطقهم واعمارها واطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، فضلا عن تنفيذ وعودها المتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين.

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