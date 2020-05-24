كوريا الشمالية تعتزم تطوير قدراتها النووية

2020/05/24 | 03:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، عزمها تطوير قدراتها النووية.

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