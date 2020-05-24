أمير كرارة يروي تفاصيل رؤيته المنسي في المنام

2020/05/24 | 03:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى الفنان المصري أمير كرارة، الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسي ضابط الجيش المصري الذي توفي في كمين البرث بسيناء عام 2017 في مسلسل ”الاختيار“، تفاصيل رؤيته الضابط المصري في المنام بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسسل أمس.وكتب أمير كرارة عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“ قائلا: ”قسما بالله وبحق الأيام المفترجه دي اللي هقولو […]

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