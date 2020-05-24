قيادي بداعش يكشف تفاصيل جديدة عن مأساة حرق الشهيد معاذ الكساسبة

2020/05/24 | 03:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني المكنى الحاج عبد الناصر قرداش، أحد أهم قادة داعش في العراق والذي يظهر لأول مرة في الإعلام، والذي انفردت “العربية.نت” والحدث.نت” بحوار خاص وحصري معه عن تفاصيل جديدة عن مأساة حرق الطيار الأردني.وأكد أن بعض قادة التنظيم كانوا يفكرون بإطلاق سراحه بعد مفاوضات مع الأردن ومقايضته […]

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