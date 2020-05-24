2020/05/24 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاحد، تسجيل 59 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا.. تسجيل 59 حالة وفاة بكورونا في موسكو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا.. تسجيل 59 حالة وفاة بكورونا في موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).