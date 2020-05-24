اعتقال رياضي إيراني بسبب قبلة على السطح

2020/05/24 | 04:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات الإيرانية القبض على الرياضي الشاب، لاعب الباركور علي رضا جبلاغي، بعدما نشر مقاطع فيديو وصوراً تظهره مع صديقته المغرمة أيضاً بهذه الرياضة الخطرة، وهما يتبادلان القبل والعناق في أوضاع خطرة على حواف الأسطح.واكتسب جبلاغي شهرة واسعة في إيران، ويتابعه على تطبيق إنستغرام نحو 140 ألف شخص، كما أورد ذلك برنامج بي بي […]

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