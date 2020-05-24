فنانة خليجية تعتذر عن خلطها بين النبيين يونس ويوسف

2020/05/24 | 04:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني للجمهور والتلفزيون الكويتي عن الخطأ الذي صدر منها بعد خلطها بين اسمي النبيين يوسف ويونس، في أحد مشاهد مسلسل “محمد علي رود”.وأوضحت أنها كانت تتعرض لضغط كبير بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى شدة اندماجها في الدور.وقالت إن التصوير وسط انتشار أزمة فيروس كورونا إضافة إلى […]

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