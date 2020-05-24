حركة عصائب اهل الحق تدين تطاول “الجوكرية” على عرين الأبطال والمضحين

2020/05/24 | 05:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت حركة عصائب اهل الحق تطاول الجوكرية عملاء أمريكا على عرين الأبطال والمضحين “مقر الحركة في ميسان”، حيث قام مجموعة من الجوكرية العملاء باقتحامه وإحراقه رغم خلوه من الأشخاص.واعلن القيادي في الحركة جواد الطليباوي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، ” مرة أخرى يتطاول الجوكرية عملاء أمريكا على عرين الأبطال والمضحين […]

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