مؤامرة القذافي لتفكيك السعودية في تسجيل سري مع وزير عماني

2020/05/24 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت محادثة سرية بين القذافي ووزير عماني

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