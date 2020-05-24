 ايران مستعدة لنقل خبراتها الى العراق في مجال النقل والمواصلات

2020/05/24 | 06:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق، ايرج مسجدي، السبت، استعداد الشركات الايرانية لنقل تجاربها وخبراتها في مجال الطرق والنقل والمواصلات ...

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