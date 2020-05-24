فيروس كورونا ينغّص على المسلمين فرحتهم بعيد الفطر في جميع انحاء العالم

2020/05/24 | 06:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – تحتفل غالبية المسلمين حول العالم بحلول أول أيام عيد الفطر الأحد، في مناسبة سعيدة نغّصها عليهم هذه السنة فيروس كورونا المستجدّ الذي حلّ ضيفاً ثقيلاً حرم معظمهم من أداء صلاة العيد جماعة وأجبرهم على الاحتفال بالعيد وسط تدابير عزل مشدّدة لمكافحة الجائحة.وعيد الفطر الذي يعتبر من أهم الأعياد الإسلامية يتم […]

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