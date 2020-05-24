هدنة في أفغانستان لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر وسط ترحيب أمريكي

2020/05/24 | 06:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول-(أ ف ب) – أعلنت حركة طالبان الأفغانية السبت وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد بمناسبة عيد الفطر، في مبادرة سارع الرئيس أشرف غني إلى الترحيب بها، مشيراً إلى أنّه أمر قواته بأن تلتزم بدورها هذه الهدنة.وبعدما شنّت الحركة المتمرّدة خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة هجمات دامية على القوات الحكومية، قال […]

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