الزعيم الكوري الشمالي يظهر في اجتماع عسكري متخذاً قرار تعزيز قوة الردع النووي

2020/05/24 | 06:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيول-(أ ف ب) – بحثت كوريا الشمالية في إجراءات جديدة تستهدف تعزيز قدراتها في مجال “الردع النووي”، وذلك خلال اجتماع عسكري برئاسة الزعيم كيم جونغ-اون، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.وقالت الوكالة إنه تم خلال الاجتماع “استعراض إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الردع النووي العسكري للبلاد ووضع القوات المسلحة الاستراتيجية في […]

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