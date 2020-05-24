بغداد والرياض تؤكدان التزامهما بخفض إنتاج النفط

2020/05/24 | 07:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بغداد والرياض، الاتفاق على مواصلة العمل لإعادة التوازن في أسواق النفط، مؤكدتان الالتزام بخفض الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترو...

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