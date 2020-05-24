دعوات لتنظيم عمل الحكومات المحلية في العراق

2020/05/24 | 07:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب العراقي حسين العقابي الى ضرورة تنظيم عمل الحكومات المحلية بعد الغاء مجالس المحافظات....

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