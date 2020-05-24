الكاظمي يهنئ الشعب العراقي بعيد الفطر المبارك

2020/05/24 | 07:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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