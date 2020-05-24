رأس المال: الفصل الثالث عشر – (50) الآلات والصناعة الكبرى - كارل ماركس

2020/05/24 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس الآلات والصناعة الكبرى 1) تطور الآلاتيقول جون ستيوارت ميل في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي: “من المشكوك فيه أن تكون سائر الاختراعات الآلية التي ابتدعت حتى الآن قد خففت من عناء الكدّ اليومي لأي كائن بشري” (1).



ولكن الاستخدام الرأسمالي للآلات لا يتوخى مثل هذه الغاية أصلا.



فالقصد من الآلة، شأن سائر الوسائل الأخرى لزياد ......





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