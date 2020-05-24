غسّان كنفاني والريادة الروائيّة - إبراهيم العثماني

2020/05/24 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني مقدّمة: إن النصوص الخالدة هي تلك التي لا ينضب مَعينها ولا يجفّ نبعها.



فمتى قلّبتها أسَرتك بثرائها، وكلما أعدتَ النظر فيها فتنتك بعمق دلالاتها، وإن غصتَ على مكامن أسرارها بهرتك بتميّزها.



وكثيرة هي النصوص التي تتمحّض للدلالة على هذه المعاني وتكتنز هذه الأبعاد، ومن بينها روايات (1) غسان كنفاني (1936- 1972) التي اتسمت بجدة موضوعاتها وطرافة بنائها.



والمطلع على هذه النصوص الروائية يدرك ......





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