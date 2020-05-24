رسالة خطية للكاظمي حملها علاوي الى رئيس وزراء الكويت

2020/05/24 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد أمس السبت، رسالة نصية مكتوبة من قبل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اوصلها اليه وزير المالية علي عبد الأمير...

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