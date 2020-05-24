اصابة فنانة مصرية مشهورة بكورونا

2020/05/24 | 08:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام مصرية، ليل السبت الأحد، بإصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت عدد من الصحف المصرية أنه جرى نقل رجاء الجداوي في عربة إسعاف إلى مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا بالإسماعيلية.

وكانت الفنانة هنأت الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090، مشيرة إلى أنها تشعر بسعادة وفرح بسبب حديثها مع الجمهور، وصناعتها لكحك العيد مع أسرتها.

ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن من أواخر الخمسينيات، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان".

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