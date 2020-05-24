الكعبي: بغداد يجب ان تقاضي الرياض على جرائمها في العراق

2020/05/24 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد المحلل السياسي سعد الكعبي، ان بغداد بامكانها عن طريق مجلس الامن والامم المتحدة مقاضاة الرياض ازاء مافعله ارهابييها من جرائم في العراق، لافتا الى ان الحكومة يجب ان تطالب بتعويضات وليس ارسال وزير المالية لتعزيز العلاقات والاستدانة لتجاوز الازمة المالية.وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ظهور تسجيل المسرب مابين القذافي […]

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