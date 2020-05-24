نائب: اخراج القوات الأميركية مرهون بإلغاء الاتفاقية مابين بغداد وواشنطن

2020/05/24 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب المستقل باسم خشان، ان اخراج القوات الأميركية من العراق مرهون بإلغاء الاتفاقية الموقعة مابين بغداد وواشنطن، لافتا الى ان بعض الأحزاب تسعى لابقاء هذه القوات داخل العراق.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأميركية من العراق ملزم لحكومة مصطفى الكاظمي بتنفيذه”.وأضاف ان “امر خروج القوات الأميركية […]

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