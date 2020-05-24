دعوة لمواطني البصرة بتقليل الاختلاط والالتزام بإرشادات الصحة العالمية

2020/05/24 | 08:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة افراد المجتمع البصري كافة الى المزيد من تقليل الاختلاط خلال ايام عيد الفطر المبارك.كما دعا في بيان، الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية في البصرة بالوقاية حتى يتم عبور أزمة وباء فايروس كورونا بسلام .واشار المكتب في بيانه الى استمرار الاصابات […]

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